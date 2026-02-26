|
NRG Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
NRG Energy hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 0,26 USD gegenüber 2,97 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,75 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,85 Milliarden USD in den Büchern standen.
In Sachen EPS wurden 4,01 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NRG Energy 4,99 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 30,71 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte NRG Energy 28,10 Milliarden USD umgesetzt.
