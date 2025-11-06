|
06.11.2025 06:31:29
NRG Yield A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NRG Yield A präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 429,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 414,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
