NRG Yield A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NRG Yield A hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 310,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 345,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,42 USD. Im letzten Jahr hatte NRG Yield A einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,43 Milliarden USD – eine Minderung um 10,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,59 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at