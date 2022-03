NRG Yield A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NRG Yield A präsentierte in der am 28.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS lag bei -0,070 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 318,0 Millionen USD – ein Plus von 13,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NRG Yield A 280,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte NRG Yield A ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,29 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,008 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 1,31 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at