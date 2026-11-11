NRG Yield A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NRG Yield A gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte NRG Yield A 2,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat NRG Yield A 519,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 433,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at