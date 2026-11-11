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11.11.2026 06:31:29
NRG Yield A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NRG Yield A gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte NRG Yield A 2,00 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat NRG Yield A 519,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 433,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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