NRG Yield A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NRG Yield A lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 481,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NRG Yield A einen Umsatz von 405,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at