25.02.2026 06:31:29
NRG Yield: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
NRG Yield gab am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,87 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 310,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 345,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,13 Prozent auf 1,43 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
