NRG Yield gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NRG Yield hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 2,00 USD. Im letzten Jahr hatte NRG Yield einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat NRG Yield mit einem Umsatz von insgesamt 429,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 414,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at