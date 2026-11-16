NRP Stone stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NRP Stone lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat NRP Stone 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at