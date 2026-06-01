NRSpuntech Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NRSpuntech Industries hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,06 ILS. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,060 ILS je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,47 Prozent auf 146,1 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte NRSpuntech Industries 157,9 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at