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27.11.2026 06:31:29
NRSpuntech Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NRSpuntech Industries äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 ILS je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NRSpuntech Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 146,1 Millionen ILS im Vergleich zu 180,0 Millionen ILS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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