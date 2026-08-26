NRSpuntech Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NRSpuntech Industries hat am 23.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 ILS je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat NRSpuntech Industries im vergangenen Quartal 133,6 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NRSpuntech Industries 166,2 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at