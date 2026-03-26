NRSpuntech Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NRSpuntech Industries hat am 24.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,07 ILS. Im letzten Jahr hatte NRSpuntech Industries einen Gewinn von -0,100 ILS je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NRSpuntech Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 147,7 Millionen ILS im Vergleich zu 136,7 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,170 ILS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,220 ILS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 651,78 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 664,08 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at