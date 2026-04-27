27.04.2026 06:21:38

NRW fordert Änderungen bei geplanter Gesundheitsreform

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert Nachbesserungen bei den Plänen für die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Er kritisiert unter anderem die geplante Senkung des Krankengelds, wie aus einer Stellungnahme seines Ministeriums an das Bundesgesundheitsministerium hervorgeht, die der "Rheinischen Post" vorliegt.

Die Kürzung des regulären Krankengeldes um fünf Prozentpunkte sei kritisch, hieß es. "Versicherte, die aus der Lohnfortzahlung ausscheiden und auf einen Krankengeldbezug angewiesen sind, leiden in der Regel unter schwerwiegenden Erkrankungen", so Laumanns Kritik.

Aus für Gratis-Mitversicherung für Partner auf Beamte übertragen

Zudem forderte der CDU-Politiker, das geplante Aus der Gratis-Mitversicherung für Ehepartner auch auf Beamte zu übertragen. In der gesetzlichen Krankenversicherung dürften keine Maßnahmen umgesetzt werden, die nicht auch mit gleicher Wirkung im Beihilferecht umgesetzt werden könnten, so Laumann. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will bei Kassenpatienten die kostenlose Mitversicherung beschränken: Wer nicht erwerbstätig ist und keine Kinder oder Angehörige betreut, soll künftig 3,5 Prozent vom Einkommen seines Partners zahlen.

Laumann betonte zudem, für die Absicherung der Krankenversicherungskosten der Bürgergeldbezieher müsse der Bund genug Geld bereitstellen. "Es ist den Beitragszahlern kaum vermittelbar, dass sie über die GKV-Beiträge originäre Staatsaufgaben mitfinanzieren."

Um ein Milliardenloch bei den Krankenkassen zu stopfen und noch höhere Beiträge zu vermeiden, legte eine von Warken eingesetzte Expertenkommission kürzlich eine Liste von 66 Empfehlungen vor. Die Finanzierung der Beiträge von Bürgergeldempfängern aus Steuermitteln ist dabei der Vorschlag mit dem größten Einsparvolumen. Am Mittwoch soll die Reform im Kabinett beschlossen werden./sto/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen