NRW-Gesundheitsminister Laumann nennt Ramelows Vorstoß gefährlich

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geplante landesweite Aufhebung der Corona-Beschränkungen kritisiert: "Ich persönlich halte den Vorstoß des thüringischen Ministerpräsidenten für gefährlich. Das ist kein Tanz mit dem Tiger. Das ist ein Spiel mit dem Feuer", sagte Laumann dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstags-Ausgabe).

Ramelow hatte am Wochenende erklärt, er wolle vom 6. Juni an auf allgemeine, landesweite Corona-Beschränkungen verzichten und stattdessen auf "lokale Ermächtigungen" sowie die Eigenverantwortung der Menschen setzen. Die Verantwortung solle bei den lokalen Gesundheitsämtern liegen.

Laumann spielte damit auf eine Formulierung des Virologen Christian Drosten an, der die aktuelle Phase der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Lockerungen als Tanz mit einem Tiger bezeichnet hatte, bei dem man herausfinden müsse, wie weit man die Leine lösen kann - ohne dass das Tier über einen herfällt.

Laumann sagte, zwar gebe es derzeit nur wenige Neuinfektionen - gleichwohl sei Ramelows Vorgehen "verantwortungslos". "Von heute auf morgen einfach sämtliche Vorgaben etwa zum Mindestabstand, zu Kontaktbeschränkungen oder zur Maskenpflicht zu kippen, bedeutet, dass wichtige Barrieren im Kampf gegen das Virus einfach wegfallen", so Laumann. Am Montag hatte Ramelow in mehreren Interviews klargestellt, dass zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin der Mund-Nasen-Schutz bleiben solle./aus/DP/jha