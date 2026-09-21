21.09.2026 19:39:38

NRW-SPD-Spitzenkandidat Ott fordert Kurswechsel der Bundesregierung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, Jochen Ott, fordert nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern einen Kurswechsel der Bundesregierung. "Diese Koalition braucht einen Neustart", sagte er im Interview des "Handelsblatts".

"Den Leuten von montags bis freitags zu erzählen, was ihnen alles weggestrichen wird, ist nicht mehrheitsfähig", warnte der Oppositionsführer im NRW-Landtag. Er verglich das Verhalten des Bundeskanzlers mit dem des ehemaligen Bundestrainers Julian Nagelsmann nach einer Niederlage: "Augen zu und durch".

Ott: "Chaos-Tage in der Union" auch wegen Wüst-Spekulationen

Gewerkschaften, Arbeitgeber und Bundesregierung müssten sich über die großen Reformen einigen, empfahl Ott. Überdies seien untere und mittlere Einkommen stärker zu entlasten. Zudem sprach der sich dagegen aus, die Möglichkeit abzuschaffen, nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfreie früher in Rente zu gehen ("Rente mit 63"). "Was die Kommission aufgeschrieben hat, ist schlicht zu undifferenziert", kritisierte der SPD-Politiker.

Schwere Vorhaltungen machte Ott NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). "Das sind Chaos-Tage in der Union", meinte der Oppositionspolitiker. Wüst habe Spekulationen über einen Kanzlertausch laufenlassen: "Den damit verbundenen Schaden für die Autorität des Bundeskanzlers hat er bewusst in Kauf genommen."/beg/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: Gewinne an den US-Börsen -- ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen