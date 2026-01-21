21.01.2026 06:08:38

NRW: Warnstreiks an vielen Schulen und einigen Unikliniken

ESSEN//KÖLN/AACHEN (dpa-AFX) - An vielen Schulen hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) angestellte Lehrkräfte zu Warnstreiks aufgerufen. Sie geht davon aus, dass es durch die Arbeitsniederlegungen heute an einigen Schulen zu Einschränkungen beim Unterricht kommen kann.

Welche Schulen sind betroffen?

In Gelsenkirchen, Köln, Münster sowie der Region Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen sind Aktionen geplant. In diesen Städten und Kreisen werden Beschäftigte an allen Schulen zur Teilnahme aufgerufen. Dabei geht es nicht nur um Lehrer. Die Warnstreiks beziehen auch etwa Sozialpädagogen und Schulsozialarbeiter ein.

Was sollten Eltern machen?

Das Schulministerium rät Eltern, auf Informationen der Schule zu achten. Die Schulen seien bemüht, im Rahmen der personellen Möglichkeiten eine Aufsicht und Betreuung der Schüler sicherzustellen. Beamtete Lehrkräfte dürften sich nicht an Streiks beteiligen und stünden grundsätzlich weiter zur Verfügung.

Was sollten Autofahrer beachten?

Bei elf Tunneln im Zuge von Bundes- und Landesstraßen müssen Auto- und Lkw-Fahrer mit Sperrungen bis Mittwoch 16 Uhr rechnen. Solche langen Tunnel müssen aus Sicherheitsgründen überwacht werden. Verdi hat zum Warnstreik in der Tunnelleitzentrale des Landesbetriebs Straßen.NRW aufgerufen. Der Landesbetrieb informiert im Internet in einer Übersicht über die Tunnel.

Gibt es Einschränkungen an Unikliniken?

An der Uniklinik Düsseldorf geht ein dreitägiger Warnstreik weiter, der am Dienstag begonnen hat. Streikbedingt müssten in dem Zeitraum einige der geplanten Aufnahmen verschoben werden, teilte die Uniklinik im Internet mit. Ungefähr die Hälfte der OP-Säle ist den Klinikangaben zufolge in Betrieb.

Außerdem startet an der Uniklinik Essen ein zweitägiger Warnstreik. Zu möglichen Auswirkungen äußerte sich ein Kliniksprecher im Vorfeld nicht. Für Donnerstag ist ein Warnstreik an der Uniklinik Aachen geplant. Verdi geht davon aus, dass dort etwas mehr als der Hälfte der Operationen ausfallen werden.

Um was geht es?

Verdi fordert für die mehr als 920.000 Tarifbeschäftigten der Länder sieben Prozent mehr Einkommen - mindestens aber 300 Euro mehr. Von Länderseite waren die Forderungen wegen knapper Länderhaushalte wiederholt als überzogen zurückgewiesen worden. Allerdings war von Arbeitgeberseite auch Zuversicht zu hören, dass ein Abschluss im Februar zustande kommen könnte./vd/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handelstag im Plus eröffnen. Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen