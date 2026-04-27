Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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27.04.2026 13:02:00
NRWs Polizei modernisiert Datenanalyse: Wer außer Palantir erfüllt Kriterien?
Nordrhein-Westfalen schreibt DAR II neu aus und setzt auf KI-Analyse. Doch hohe Anforderungen werfen die Frage auf, ob erneut Palantir profitiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Palantir
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14.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.04.26
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