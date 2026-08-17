NRX Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NRX Pharmaceuticals gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at