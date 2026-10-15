Big Rock Partners Acquisition Aktie
WKN DE: A3CQ3Q / ISIN: US6294441000
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15.10.2026 15:01:42
NRx Pharmaceuticals Receives FDA Label Revision Request For Its Preservative-Free Ketamine Product
(RTTNews) - Thursday, NRx Pharmaceuticals, Inc. (NRXP) announced that the U.S. Food and Drug Administration has requested minor changes to the submitted label for NRx's Preservative-Free Ketamine product.
In a discipline review letter, the agency asked the company to submit sample labeling with the proposed proprietary product name currently under review ahead of the November 10, 2026, Abbreviated New Drug Application GDUFA goal date.
The biopharmaceutical company is currently completing final manufacturing Process Validation Runs to comply with product launch requirements.
"We at NRx deeply appreciate the engagement of the FDA Office of Generic Drugs and their focus on completing review of our product by the GDUFA goal date," said CEO Jonathan Javitt.
In pre-market hours, NRXP was trading at $2.52, down 2.55 percent on the Nasdaq.
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