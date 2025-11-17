NRX Pharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NRX Pharmaceuticals hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at