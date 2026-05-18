NRX Pharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NRX Pharmaceuticals hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at