NRX Pharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NRX Pharmaceuticals hat sich am 23.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NRX Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von -0,770 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,340 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NRX Pharmaceuticals -2,360 USD je Aktie generiert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 1,395 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 3,87 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at