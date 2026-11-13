NS Group,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NS Group,Inc Registered hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 39,95 JPY. Im letzten Jahr hatte NS Group,Inc Registered einen Gewinn von 35,39 JPY je Aktie eingefahren.

NS Group,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at