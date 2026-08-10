NS Group,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NS Group,Inc Registered hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 41,07 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 31,66 JPY je Aktie erzielt worden.

NS Group,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at