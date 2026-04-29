NS Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NS Solutions hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 53,08 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 36,34 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105,95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 168,50 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte NS Solutions ein EPS von 147,84 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat NS Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 381,34 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 338,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at