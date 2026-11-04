NS Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NS Solutions hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 52,73 JPY gegenüber 37,69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NS Solutions in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 105,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 95,69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at