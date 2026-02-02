NS Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NS Solutions ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NS Solutions die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 49,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 44,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

NS Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97,02 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at