NS TOOL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NS TOOL gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 15,37 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NS TOOL noch ein Gewinn pro Aktie von 14,05 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,02 Prozent auf 2,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte NS TOOL 2,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at