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03.08.2026 06:31:29
NS TOOL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
NS TOOL hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 22,01 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,52 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 2,88 Milliarden JPY gegenüber 2,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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