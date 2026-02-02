NS United Kaiun Kaisha: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NS United Kaiun Kaisha hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 301,53 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NS United Kaiun Kaisha ein EPS von 230,39 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 59,74 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NS United Kaiun Kaisha 60,67 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at