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02.11.2026 06:31:29
NS United Kaiun Kaisha hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
NS United Kaiun Kaisha lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 354,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 216,14 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56,70 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69,78 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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