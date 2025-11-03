NS United Kaiun Kaisha mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NS United Kaiun Kaisha hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 216,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 146,64 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,59 Prozent zurück. Hier wurden 56,70 Milliarden JPY gegenüber 66,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at