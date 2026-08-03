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03.08.2026 06:31:29
NS United Kaiun Kaisha: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NS United Kaiun Kaisha lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 259,31 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 252,65 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 67,33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 54,83 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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