NSING TECHNOLOGIES: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NSING TECHNOLOGIES gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 99,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 712,9 Millionen HKD umgesetzt, gegenüber 356,7 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at