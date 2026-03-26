NSJ Gold präsentierte Quartalsergebnisse

NSJ Gold hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

NSJ Gold vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,040 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at