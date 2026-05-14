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14.05.2026 06:31:29
NSK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NSK lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NSK ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 1,61 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Milliarden USD umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,620 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,77 Prozent auf 6,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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