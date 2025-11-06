NSK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NSK hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz lag bei 1,47 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

