04.02.2026 06:31:28
NSK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NSK hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,63 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,01 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 246,21 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 199,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
