14.05.2026 06:31:29

NSK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NSK hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 19,06 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NSK noch ein Gewinn pro Aktie von 13,74 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NSK 253,18 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 199,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 46,75 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 21,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat NSK 911,64 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 796,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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