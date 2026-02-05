NSK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NSK hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte NSK 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,60 Milliarden USD – ein Plus von 22,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NSK 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at