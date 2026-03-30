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30.03.2026 06:31:29

NSTS Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NSTS Bancorp hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

NSTS Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 3,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,080 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NSTS Bancorp -0,160 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,42 Prozent auf 13,27 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,24 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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