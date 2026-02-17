NTC Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NTC Industries stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,63 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NTC Industries 1,74 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NTC Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 98,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 267,2 Millionen INR im Vergleich zu 134,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at