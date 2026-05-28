NTC Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NTC Industries hat am 26.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat NTC Industries 315,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 236,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 13,47 INR. Im letzten Jahr hatte NTC Industries einen Gewinn von 8,79 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,13 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 600,83 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at