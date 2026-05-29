NTG Clarity Networks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NTG Clarity Networks hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 CAD, nach 0,050 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat NTG Clarity Networks im vergangenen Quartal 21,3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NTG Clarity Networks 19,7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at