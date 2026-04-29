NTG Clarity Networks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NTG Clarity Networks hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat NTG Clarity Networks 23,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,110 CAD gegenüber 0,230 CAD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83,35 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 56,13 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at