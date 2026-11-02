NTN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NTN hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,95 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,61 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat NTN im vergangenen Quartal 201,30 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NTN 203,22 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at