04.02.2026 06:31:28
NTN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
NTN äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 1,07 JPY. Im letzten Jahr hatte NTN einen Gewinn von -11,550 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,24 Prozent auf 201,08 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 201,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
