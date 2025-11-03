NTN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NTN hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3,61 JPY gegenüber -4,330 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 203,22 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 203,14 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

