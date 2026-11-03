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03.11.2026 06:31:28
NTPC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NTPC hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,25 INR, nach 5,23 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,18 Prozent auf 542,70 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 447,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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